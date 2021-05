Deputado Alan Rick entrega patrulha mecanizada no município de Assis Brasil

O deputado federal Alan Rick (DEM), participou na sexta-feira, 14, a convite do prefeito Jerry Correia, de solenidade no município de Assis Brasil, em comemoração aos 45 anos de emancipação da cidade. Como parte das comemorações o deputado fez a entrega, juntamente com o governador Gladson Cameli, de um caminhão basculante Mercedes-Benz, fruto de emenda parlamentar dele, via SUDAM, no valor de R$ 300.000,00 que contemplou também a aquisição de três carretas agrícolas e duas roçadeiras hidráulicas.

“Foi um dia de muita alegria. Entregar essa patrulha mecanizada, os implementos agrícolas para o nosso produtor rural, caminhão caçamba que vai ajudar demais a Prefeitura na zona urbana e rural. E em breve faremos a entrega da retroescavadeira, que já está em Rio Branco e foi adquirida com nossa emenda parlamentar para as obras urbanas e rurais de Assis”, disse Alan.

Na oportunidade, o parlamentar pontuou as principais ações de seu mandato no município. “Nesses sete anos de mandato já viabilizei R$ 3 milhões para Assis Brasil para investimentos na Educação, Saúde, zona rural e equipamentos. Destaco a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, reforma da Unidade Mista de Assis Brasil, equipamentos para a produção rural e a construção de uma creche no município, cuja obras devem ser iniciadas ainda este ano”, falou.

Ainda em Assis Brasil o deputado participou da inauguração da Casa de Passagem Otonel de Souza Martins Oliveira. O espaço, criado para abrigar imigrantes que chegam na região, leva o nome do ex-secretário de Assistência Social do município que faleceu em abril deste ano, vítima da Covid-19.

A Casa de Passagem contará com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM).