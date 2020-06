O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou o município de Senador Guiomard nesta quinta-feira, 25, para realizar a entrega de patrulha mecanizada agrícola ao prefeito André Maia, adquirida com recursos de sua emenda individual no valor R$ 400 mil, via Sudam.

Por meio dos recursos do democrata foram adquiridos uma retroescavadeira, tratores de pneu, roçadeira hidráulica e carreta agrícola.

Na oportunidade, Alan destacou a importância do maquinário para a comunidade, em especial, a rural.

“É uma grande alegria participar dessa solenidade. O produtor precisa é disso, desse tipo de ação. Uma das coisas que os produtores mais pedem é ramal de qualidade, equipamentos e assistência, além de crédito para fazer melhorias em sua produção e estrutura. E quando o poder público, através da Prefeitura e do mandato, consegue entregar equipamentos como estes à comunidade, temos a certeza que estamos no caminho certo, contribuindo com o fortalecimento da produção em nosso Estado. O municipio de Senador Guiomard vai crescer ainda mais depois de hoje”, disse.

A patrulha já começa na próxima semana a atender agricultores de regiões como Baixa Verde.

Os recursos destinados pelo deputado ao município, nos seis anos de mandato, já ultrapassam R$ 5 milhões.

“Tenho trabalhado intensamente pelos municípios do nosso Acre. Somente em Senador Guiomard, nos seis anos de mandato, somando emendas individuais à liberação de recursos voluntários, os investimentos já ultrapassam R$ 5 milhões. Sigo trabalhando pelo nosso povo”, finalizou o deputado.

