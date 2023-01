Defensora-geral, Simone Santiago, apresenta novo site e avanços na gestão da DPE/AC

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa operação tapa-buraco na entrada do acesso do Conjunto Miritizal Novo, em Cruzeiro do Sul.

“Solicitação atendida e que tem isso executada pela equipe do Deracre”, destacou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza.

Os agentes técnicos do Deracre atuam com os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

As intervenções são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários