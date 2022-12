Decreto autoriza Bira Vasconcelos a contrair empréstimo de R$ 1 milhão de reais

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) firmou nesta quarta-feira, 14, um termo de cooperação técnica com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), visando à execução de serviços de georreferenciamento para a regularização de unidades ministeriais no interior do estado.

O referido termo, além da assinatura do procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, que o subscreveu remotamente, por estar em viagem institucional, também foi assinado pela procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, e pelo presidente do instituto, Alirio Wanderlei Neto.

Com a parceria, o Iteracre fornecerá suporte logístico para regularização de 06 (seis) sedes do MPAC no interior, que encontram-se com pendências. As unidades estão localizadas nos municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Sena Madureira e Taraucá.

A procuradora-geral adjunta ressaltou a importância da parceria e agradeceu ao representante do Iteracre pela disponibilidade em firmar o acordo, fornecendo apoio e equipe técnica para os serviços de georreferenciamento.

“Sempre tivemos uma boa parceria com o instituto, que atendia nossos serviços por demanda, mas como se apresentou essa grande demanda para a regularização de 06 unidades do MPAC, nós buscamos aquele Órgão para celebrar esse termo e o Presidente Alirio Neto, de pronto, concordou e se colocou à disposição para formalizar essa parceria. Inclusive, já tem uma equipe do Iteracre na região do Juruá para realizar o trabalho objeto desse termo de cooperação técnica”, afirmou.

Foi ressaltado, ainda, pela procuradora, o simbolismo da execução do acordo, assinado no Dia Nacional e Estadual do Ministério Público. “Nós recebemos esse termo de cooperação como um grande presente, porque representa uma economia muito grande para o MP acreano na contratação de empresa para fazer esses serviços, que, graças a esse termo de cooperação técnica, o Iteracre vai fazer para o MPAC”, concluiu.

Também participaram do evento de assinatura do termo no Iteracre, o chefe do Departamento de Arquitetura e Engenharia do MPAC, Luciano Malaquias, e o servidor do Iteracre, Leandro de Araújo, este, inclusive, subscrevendo como testemunha, a exemplo da procuradora-geral adjunta.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC

