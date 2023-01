De contrato renovado, Gustavo Gómez pode quebrar recordes no Palmeiras

Coluna do Fla

O Flamengo assinou, nesta segunda-feira (09), um pré-contrato com o goleiro Rossi. O vínculo terá validade do dia 1o de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027. A princípio, o arqueiro ficará no Boca Juniors (ARG) até o fim de junho e na sequência embarca para o Rio de Janeiro. Pelo clube de Buenos Aires, o camisa 1 do ex-time de Maradona tem um feito invejável: é o maior pegador de pênaltis do mundo nos últimos dois anos.

NOVO PAREDÃO! 🧤 🔴⚫ Se liga em alguns números de Rossi, novo goleiro do Flamengo. 📊 @SofascoreBR pic.twitter.com/1GGK7IJ8vQ — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) January 9, 2023

De acordo com a plataforma de estatísticas esportivas Sofascore, Agustín Rossi pegou 13 pênaltis nos dois últimos anos, primeiro colocado no ranking mundial. Outros números do arqueiro no período: 84 jogos, 56 gols sofridos, 79% das bolas defendidas, 50% das partidas sem sofrer gols. Agora, Rossi irá substituir outro especialista no assunto com a camisa do Flamengo, Diego Alves.

Em cinco anos e meio de Flamengo, o goleiro de 37 anos pegou, por exemplo, 14 pênaltis. Diego Alveschegou ao Mais Querido com fama de ter defendido cobranças das maiores estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo e Messi. Se neste recorte Rossi leva melhor, o experiente arqueiro tem uma marca impressionante nos tempos de Valência, da Espanha: defendeu 25 batidas em uma temporada, em 2016/2017, recorde da liga.

Agora, Rossi terá tempo de sobra no Flamengo para superar as marcas de Diego Alves na carreira. O Mais Querido fechou com o goleiro argentino por quarto anos e meio. A diretoria rubro-negra até tentou a liberação imediata do arqueiro, mas o estafe do Boca não quis diálogo e pretende segurar o atleta até o fim do contrato, no final de junho.

Isso interfere até em uma negociação do Flamengo que estava bem encaminhada. Hugo Souza tem conversas avançadas com o Vissel Kobe, do Japão. Porém, sem Diego Alves e com Rossi só no segundo semestre, a diretoria deve segurar o Garoto do Ninho pelo menos até o fim do primeiro semestre.

Comentários