Criminoso armado com faca entra em laboratório em Sena Madureira e toca o terror

O circuito de câmeras do laboratório Remarque Queiroz, em Sena Madureira, gravou o exato momento em que um criminoso arromba a porta do estabelecimento e entra. O crime aconteceu às 4 horas e 16 minutos da madrugada desta sexta-feira (29).

Nas imagens, é possível ver o meliante com uma faca. Ele usa um chapéu sombreado para esconder o rosto, pega um cadeira e vai direto no circuito de câmeras para encobrir o equipamento. Veja as imagens.

A Polícia Civil já está de posse das imagens e trabalha para prender o criminoso. O prejuízo ainda está sendo calculado pelos administradores do laboratório de análises clínicas.