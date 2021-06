Criança de Cruzeiro do Sul grava vídeo emocionante antes de morrer de câncer; assista

A pequena Ana Letícia emocionou muitos nesta última última semana, depois que faleceu vítima de câncer, em Cruzeiro do Sul.

Antes de morrer, a acreana gravou um vídeo cantando o hino da Escola São José – tradicional no segundo maior município do Acre.

As imagens repercutiram na internet.

Em nota, a escola lamentou o ocorrido:

“É com profunda tristeza que comunicamos que Ana Letícia (filha da Arlete do grupo de oração Jesus o Bom Pastor), fez a sua Páscoa hoje, dia do Imaculado Coração de Maria. Como família e irmãos, clamemos para que o Espírito Santo de Deus dê o consolo necessário nesse momento de dor. O Deus de toda esperança há de prover a consolação no Espírito! “Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais.” Jo 14,2-3