Covid: Com 754 novas mortes, Brasil tem 9º dia seguido de queda na média, Acre é o único estado em alta na média móvel

O Brasil registrou 754 novas mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e chegou aos 525.229 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Com os números de hoje, o país completa nove dias seguidos de queda na média móvel. Os dados são obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias estaduais de saúde.

Pelo sexto dia seguido, o Brasil registrou média móvel diária abaixo de 1.600. Foram 1.575 mortes em média nos últimos sete dias, indicando uma tendência de queda de -20% na comparação com 14 dias atrás. A última vez que o país teve tantos dias com média abaixo de 1.600 foi no início de março.

Devido a oscilações nos dados da covid-19 que ocorrem aos fins de semana e feriados, a média móvel diária é o índice mais adequado para a análise do comportamento da pandemia, segundo especialistas. A média de hoje é comparada com o índice de duas semanas atrás —período comum de manifestação da doença. Se ficar abaixo de -15%, indica tendência de queda, acima de 15% é aceleração e, entre os dois valores, indica estabilidade nas mortes.

Embora esteja em queda há uma semana, esse índice continua alto e está acima de 1.000 há 166 dias. Durante a chamada primeira onda, o maior tempo que a média móvel ficou acima de mil foi 31 dias.

Depois de três dias seguidos apresentando queda em todas as regiões, o Sudeste apresentou estabilidade de 15% hoje. As demais mantiveram a queda: Centro-Oeste (-18%), Nordeste (-27%), Norte (-18%) e Sul (-25%).

Pelo segundo dia consecutivo, o Acre foi o único estado com tendência de alta: 62%. Outros 16 mais o Distrito Federal tiveram queda, enquanto nove tiveram queda.

Além disso, foram registrados 25.796 novos casos de infecção pelo coronavírus desde as 20h de ontem. O total de infecções desde o começo da pandemia chegou a 18.792.076.

Os dados não representam quando os óbitos e diagnósticos de fato ocorreram, mas, sim, quando passaram a constar das bases oficiais dos governos.

Veja a situação por estado e no Distrito Federal

Região Sudeste

Espírito Santo: estável (-11%)

Minas Gerais: queda (-16%)

Rio de Janeiro: queda (-30%)

São Paulo: estável (-11%)

Região Norte

Acre: alta (62%)

Amazonas: estável (-15%)

Amapá: queda (-31%)

Pará: queda (-27%)

Rondônia: queda (-22%)

Roraima: estável (14%)

Tocantins: estável (-9%)

Região Nordeste

Alagoas: estável (-4%)

Bahia: queda (-24%)

Ceará: queda (-38%)

Maranhão: queda (-17%)

Paraíba: queda (-40%)

Pernambuco: queda (-20%)

Piauí: queda (-45%)

Rio Grande do Norte: queda (-17%)

Sergipe: queda (-34%)

Região Centro-Oeste

Distrito Federal: queda (-21%)

Goiás: queda (-20%)

Mato Grosso: estável (-12%)

Mato Grosso do Sul: queda (-20%)

Região Sul

Paraná: queda (-32%)

Rio Grande do Sul: estável (-14%)

Santa Catarina: estável (-12%)

Fonte: UOL Autores: Carolina Marins, Denise Bonfim e Ricardo Espina do VivaBem