Covid-19 deve se estabilizar no Acre e em Rio Branco, aponta Boletim da Fiocruz

Divulgado semanalmente pela Fiocruz, o Boletim do InfoGripe alerta para tendência de crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maioria dos estados, capitais brasileiras e Distrito Federal.

A análise é referente à Semana Epidemiológica (SE) 20, período de 16 a 22 de maio. Cerca de 96% dos casos de SRAG com resultado laboratorial positivo são devido ao novo coronavírus. O documento também aponta que tanto os sinais de estabilização quanto a retomada do crescimento de casos estão ocorrendo em patamares elevados, similares aos picos registrados ao longo de 2020.

“Os dados apresentados devem ser utilizados em combinação com os demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo. O estudo sinaliza que o cenário atual está associado à retomada das atividades de maneira precoce. Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, com tendência de agravamento nas próximas semanas”, afirmou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

“Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul apresentam sinal forte (probabilidade acima de 95%) de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 20. Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins apresentam sinal moderado (probabilidade menor que 75%) de crescimento na tendência de longo prazo”, observou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Nos demais estados, foi observado sinal de interrupção da tendência de queda – caso do Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Já o Ceará vem apresentando indício de estabilização. O Boletim alerta que, desde a atualização da SE 14, diversos desses estados ainda estão com valores similares ou até mesmo superiores aos picos observados ao longo de 2020.

Assim como alertado para alguns estados, foi observado que 10 capitais apresentam sinal de estabilização, indicando interrupção da tendência de queda ou manutenção de platô: Belém, Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, Porto Velho, Recife, plano piloto de Brasília e arredores (DF), Rio Branco, Rio de Janeiro e São Luís. (Fiocruz)