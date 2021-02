Nesta segunda-feira, 1º, todas as unidades do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) voltaram a adotar integralmente o teletrabalho e plantão extraordinário. A medida é estabelecida no Ato nº03/2021, da Procuradoria Geral de Justiça e Corregedoria Geral, que declarou todos os órgãos ministeriais em nível de risco de emergência.

A decisão foi tomada depois que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou os dados de classificação de risco e colocou todas as regiões do estado na fase de emergência, que é representada pela cor vermelha. A regressão ocorreu devido ao aumento de casos e mortes por coronavírus.

“O MPAC se junta aos esforços conjuntos das instituições públicas e da sociedade para conter o avanço da infecção e transmissão local e para que nosso sistema de saúde não entre em colapso, como vimos acontecer em outros estados”, comentou a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

Nova avaliação para fins de classificação do nível de Risco das Unidades Administrativas será realizada pelo Grupo de Trabalho para Retomada das Atividades. Até lá, o cidadão que precisar deve buscar atendimento por telefone, email ou WhatApp. Todos os contatos estão disponíveis no endereço: www.mpac.mp.br/menu-principal/ enderecos/

