“A assinatura desse contrato é a realização de um sonho e, também, de muita felicidade em minha vida. Sabemos que todos estão cansados, mas, ao mesmo tempo, muito determinados para vencer essa guerra de uma vez por todas.” Foram estas as palavras utilizadas pelo governador Gladson Cameli logo após celebrar a assinatura do contrato de aquisição de 700 mil doses da vacina Sputnik V, nesta segunda-feira, 22.

O momento histórico representa um marco decisivo no combate a pandemia do coronavírus e renova a esperança da população acreana por dias melhores. Em um grande esforço liderado por Cameli, o Acre, assim como os demais estados da Região Norte, foram incluídos no Consórcio Nordeste para a compra da vacina russa.

Durante entrevista coletiva realizada por videoconferência, o governador, juntamente com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, e da gerente local do Plano Nacional de Imunização, Renata Quiles, explicaram os detalhes da compra da Sputnik V.

Previsto para chegar ao estado até a segunda metade de abril, o lote único das doses assegura a imunização de 350 mil pessoas, contemplando todo o público com idade entre 20 e 59 anos. O investimento do governo do Acre na compra das vacinas será de, aproximadamente, R$ 40 milhões.

Cameli aguarda autorização de uso emergencial da Sputnik V pela Anvisa

De acordo com Gladson Cameli, o maior entrave é a autorização do uso emergencial da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O gestor mostrou-se confiante e espera que o uso do imunizante seja permitido em breve. Estudos publicados na revista científica “The Lancet”, em fevereiro, comprovaram eficácia de 91,6% da Sputnik V.

“A aquisição da vacina tem sido a nossa principal prioridade e encontramos um laboratório disponível a nos fornecer. Agora, estamos aguardando a autorização emergencial da Anvisa para a liberação da vacina. Sabemos que a situação é preocupante em todo o país e aguardamos uma resposta positiva no menor tempo possível”, pontuou.

Desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Acre, Gladson Cameli não vem medindo esforços para salvaguardar vidas. Em tempo recorde, o governo construiu dois hospitais de campanha, quadruplicou o número de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs), contratou mais profissionais e adquiriu medicamentos, insumos e equipamentos para a rede pública hospitalar.

“A nossa principal prioridade sempre foi salvar vidas e, agora, não poderia ser diferente. A compra dessas vacinas é o compromisso de um governador que quer preservar vidas e as famílias do nosso estado”, ressaltou o chefe do Poder Executivo.

O secretário Alysson Bestene enfatizou que o Estado possui estrutura suficiente para garantir vacinação em massa. Com a chegada das 700 mil doses será possível descentralizar os locais de imunização e utilizar as 248 salas de vacinação nos 22 municípios. “Ampliamos a nossa rede de frios e a nossa rede logística para dar conta da demanda e atender a todos o quanto antes”, argumentou.

Acre poderá imunizar toda a população até o fim do ano

Segundo explicou a gerente local do Plano Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, com as vacinas que chegam ao estado por meio da União somadas as doses da Sputnik V, o Acre poderá ter condições de alcançar todos os habitantes acima de 18 anos de idade aptos a receberem a vacina até o fim de 2021.

Sobre o pagamento das vacinas ao governo russo, o procurador-geral do Estado disse que 25% do valor contratado serão repassados assim que as doses estiverem prontas. Já a quitação deverá ocorrer até o dia do embarque dos imunizantes. “As vacinas serão transportadas diretamente da Rússia até o Acre”, comentou.

O empenho do governador Gladson Cameli foi reconhecido pelas demais instituições. O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, classificou o ato de assinatura como um momento bastante especial.

“Estou muito feliz de poder acompanhar este importante dia para o nosso estado e gostaria de parabenizar os esforços do governador Gladson Cameli pela aquisição dessas vacinas. Todos nós precisamos ser cuidados e a compra dessas vacinas será fundamental para vencermos essa doença”, afirmou o parlamentar.

Já a procuradora-geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo, fez questão de destacar o protagonismo adotado pela gestão de Gladson Cameli no enfrentamento a pandemia de Covid-19.

“Tenho acompanhado o trabalho realizado pelo governo do Estado no combate ao coronavírus e tem sido muito positivo. Somente com a união de esforços entre as instituições é que nós vamos chegar a um final menos trágico”, revelou.

Comentários