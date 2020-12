“Aos brasileiros, recomenda-se especial atenção ao artigo 7º do dispositivo legal, referente à obrigatoriedade de exame RT-PCR”

A diplomacia brasileira na Bolívia está alertando que o governo do Brasil alterou as normas excepcionais e transitórias definidas na portaria 615, de 11 de dezembro último, referentes ao ingresso de cidadãos nacionais e estrangeiros no território brasileiro em função da 2a onda da pandemia da Covid-19.

“Aos brasileiros, recomenda-se especial atenção ao artigo 7º do dispositivo legal, referente à obrigatoriedade de exame RT-PCR”, alerta o Consulado do Brasil em Cochabamba. Há centenas de acreanos vivendo ou buscando resolver pendências escolares na Bolívia.

Os documentos comprobatórios de realização de teste laboratorial são o exame de RT-PCR, para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo/não reagente, realizado com 72 horas anteriores ao momento do embarque, ou a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) preenchida (impressa ou por meio digital) com a concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período que estiver no país.

A portaria do Governo Federal pode ser acessada aqui

Comentários