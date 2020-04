O Governador de Madre de Dios, Luís Hidalgo, deu hoje uma conferência de imprensa na cidade de Porto Maldonado-Perú, aonde informou que foi confirmado um caso de coronavírus em Iñapari, cidade peruana que faz fronteira com Assis Brasil.

De acordo com o Governador, foram analisadas 707 amostras na regional, resultando em 33 casos positivos, sendo 01 em Iñapari, comprovados por prova rápida. Além de 03 casos comprovados por análise molecular, totalizando 36 casos em Madre de Dios.

Confira na íntegra as falas do Governador:

Moradores de Assis Brasil ficam amedrontados

Em Assis Brasil a preocupação é com com relação ao transito de toritos, que por muitas vezes não se sabe se o proprietário é alguém que vive no município ou se é alguém que ultrapassou a fronteira.

Moradores relatam que não apenas toritos, mas também carros de passeio com placa do Perú, já foram vistos na cidade, mesmo as autoridades afirmando que as fronteiras estão fechadas.

Por Antonia Nascimento

