Concurso de Fotografia marca encerramento da Semana do Bebê em Brasileia

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde de quinta-feira, 19, a atividade de encerramento da Semana do Bebê.

O evento aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas e faz parte da programação do “Agosto Dourado”, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno.

Na programação foram incluídas várias atividades, como concurso de melhor fotografia do bebê, corrida do bebê, palestra educativa sobre a importância do aleitamento materno e cuidados com o bebê, ministrada pela médica Tatiana Andrade, sorteio de brindes e a entrega da faixa para o “Bebê Prefeito”, onde o primeiro recém-nascido em 2021 recebeu a faixa.

Participaram da atividade, o vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, vereador Jurandir Queiroz, secretários e equipe da gestão municipal, grávidas assistidas nas Unidades Básicas de Saúde do município e os pais que compareceram com seus filhos para prestigiarem o evento.

A equipe de enfermeiros(as) e técnicos da secretaria de saúde estiveram durante todo o evento, realizando testes rápidos e verificação de Pressão arterial.

Magda da Silva, moradora do Bairro José Moreira, partipou da atividade e falou a respeito.

“Eu inscrevi minha filha de 7 meses no concurso de fotografia e achei muito bonita a iniciativa da prefeita Fernanda Hassem em trazer tantos pais e bebês hoje para participar dessa festa”.

O vereador Jurandir Queiroz destaca a importância da programação.

“As mães estão muito felizes com essa iniciativa, hoje aqui no centro cultural tem crianças de todos os bairros, com muitas brincadeiras. Parabenizo a prefeitura de Brasiléia pela ação”.

O vice-prefeito, Carlinhos do Pelado fala da satisfação em prestigiar o Dia do bebê.

“Estou aqui hoje representando a Prefeita Fernanda Hassem, que cumpre agenda em Rio Branco, mas que preparou essa festa com tanto carinho para as mães grávidas e os bebês de Brasiléia. É um momento de descontração e informação, onde as mães puderam ouvir a doutora falando da importância em amamentar seus filhos”, destacou Carlinhos do Pelado.