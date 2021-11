Com vereadores, prefeito de Assis Brasil se reúne com presidente da ALEAC e cobra retomada dos limites territoriais

A retomada dos limites territoriais entre as cidades do Alto Acre foi o tema principal da reunião entre o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e os vereadores Jura Pacheco, presidente da Câmara e Wermyson Martins com o presidente da AlEAC, Nicolau Júnior.

O gestor veio a capital cobrar a retomada da análise dos limites entre essa cidades. Atualmente, segundo Jerry, Assis Brasil tem , de acordo com o IBGE, 7.600 habitantes, mas atende aproximadamente 12 mil pessoas, porém não recebe os recursos desse total.

“A gente precisa rediscutir esses limites e definir além da área territorial a quantidade de habitantes em cada cidade. Nós atendemos um número bem acima de pessoas e recebemos repasses financeiros somente da quantidade homologada pelo IBGE. Já conversei com os outros prefeitos e eles se mostraram interessados em avançar com esse debate”, disse Jerry.

Nicolau Júnior lembrou que em 93 a ALEAC realizou uma CPI dos limites territoriais, mas reconheceu que devido à expansão dos municípios é necessário que os limites sejam revistos. O presidente determinou que o setor responsável na Casa inicie um novo processo para que o legislativo encabece o debate e reabra a análise territorial naquela região do Estado.