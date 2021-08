Com queda no número de mortes, Rio Branco vai solicitar ao Comitê avanço para bandeira verde

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, declarou ao ac24horas, na manhã desta segunda-feira, 16, que deverá solicitar, nos próximos dias, ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 que a capital possa avançar para a bandeira verde.

Lima destacou que um dos motivos para requisitar esse avanço, é devido ao baixo número de casos e óbitos relacionados à Covid-19. “Rio Branco já pode estar nessa fase, já temos mais de 10 dias em baixa. A capital corresponde a 48% da população do Acre, então, não podemos depender de avaliação por regional”, declarou.

Ainda de acordo com o gestor, a meta da prefeitura de Rio Branco é imunizar 80% do público acima de 18 anos até o fim de agosto. Frank destacou que a saúde já vacinou mais de 200 mil pessoas, sendo 74% com a primeira dose e 26% com a segunda. “A média móvel no Brasil é 65% com a primeira dose e 25% com a segunda”, explicou.