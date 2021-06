Com melhoria dos indicadores, Alto Acre avança para Bandeira Verde, mas demais regionais permanecem na Amarela

Em mais uma entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 25, o governo do Estado e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgaram a nova classificação de risco das três regionais para a doença, avançando o Alto Acre para bandeira verde (Nível de Cuidado), enquanto Baixo Acre-Purus e Juruá Tarauacá-Envira se mantêm na bandeira amarela (Nível de Atenção).

O período de análise dos dados pelo Pacto Acre Sem Covid compreende 6 a 19 de junho. Em resumo, as três regionais apresentaram uma redução de todos os indicadores entre notificações por síndrome gripal, casos confirmados de Covid-19 e número de óbitos, sendo mais expressiva na regional do Alto Acre.

Ainda assim, a coordenadora do Pacto, Karolina Sabino, ressalta que embora o estado registre uma queda queda de notificações por síndrome gripal, positividade dos testes de Covid-19 e número de óbitos, essas taxas estão em desaceleração e por isso os cuidados e medidas sanitárias devem ser mantidos e reforçados.

“Temos uma nova variante preocupante começando a circular pelo país, por isso temos que manter o básico, que é evitar aglomerações, manter o distanciamento social, além do uso contínuo de máscaras e higienização das mãos enquanto a vacinação avança”, adverte Karolina.

O estado registra hoje a menor taxa de ocupação dos leitos de UTI no país. O diretor do Into, médico Osvaldo Leal, destacou que o maior hospital de referência da doença no estado vive hoje um momento de tranquilidade. Há mais de uma semana, o hospital registra menos de cem atendimentos por dia e menos de 40% dos leitos de UTI ocupados. Mas o bom momento não pode significar relaxamento das medidas.

O superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Eden Miranda, reforçou a necessidade de vacinação. Novas doses chegam praticamente toda semana e todo o público contemplado precisa se vacinar para uma vitória definitiva sobre a doença.

Funcionamento de atividades

Com a bandeira amarela, todos os setores comerciais, sociais e religiosos podem atender com a capacidade ampliada para 50%, seguindo ainda todas as medidas sanitárias vigentes, de acordo com a resolução nº 18, do governo do Estado. Já na bandeira verde esse número aumenta para 80%.

Continuam válidas as medidas que determinam a venda de bebidas alcóolicas somente até as 22 horas e o fechamento de estabelecimentos como bares e restaurantes à meia-noite.