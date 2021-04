Com fim de contrato, 130 garis perdem emprego em Rio Branco e Zeladoria diz que nova empresa vai ser contratada

Contrato com empresa responsável por varrição da cidade encerrou na quinta-feira (31) e nova empresa deve assinar contrato na segunda (5) e disponibilizar 105 garis. Secretaria informou que serviço de limpeza não está sendo feito nesta sexta por conta do decreto estadual, mas que no sábado (3) vai ser feito no Centro da cidade.