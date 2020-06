Transmissão pelo canal Amazon Sat e Rádios Aldeia e Difusora começa no dia 22 de junho para alunos sem acesso à internet do estado.

Por Aline Nascimento

No próximo dia 22, os alunos da rede pública estadual do Acre vão ganhar um reforço na transmissão do conteúdo escolar durante a quarentena. As aulas vão ser transmitidas pela televisão e por duas rádios de Rio Branco.

Devido à pandemia, as aulas das redes públicas e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março, quando o Acre registrou os três primeiros casos de Covid-19. Para não prejudicar os estudantes durante o isolamento social, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE) cumpre 20% da carga horária com aulas remotas. O restante da carga horária, os 80% restantes, vão ser cumpridos no retorno das aulas presenciais, previsto para setembro no estado. Em todo o Acre, segundo a SEE, mais de 160 mil alunos de escolas públicas driblam as dificuldades e tentam se adaptar à chamada “nova educação”. Paralelo a isso, gestores também tiveram que se redescobrir e se preparar para não deixar os estudantes ociosos e ajudá-los a não perderem o ano letivo.

Extensão

Desde abril, a SEE passou a disponibilizar o conteúdo estudantil por plataformas na internet, seja por grupos em aplicativos ou nas redes sociais. Porém, nem todo aluno tem acesso à internet e, consequentemente, acabam não participando das atividades.

Para tentar minimizar os impactos da suspensão das aulas presenciais para esses alunos, a Educação vai começar a transmitir as aulas por um canal de televisão e duas rádios de Rio Branco.

“Essa foi a nossa preocupação desde o início quando começamos a desenvolver essas atividades. Nossas escolas foram orientadas que os alunos sem acesso à rede devem receber o material de outra forma, seja por meio do livro didático, material impresso. Mas, sabemos que só isso não seria suficiente e por isso a preocupação da equipe para realizar um trabalho de gravação de vídeoaula e áudioaula para serem transmitidas para os alunos que não têm acesso à internet”, explicou a diretora de ensino da SEE, Denise dos Santos.

Na televisão, as aulas vão ser transmitidas pelo canal Amazon Sat , das 8h às 11h e das 14h às 16h30. Já os alunos que não tiverem TV, podem acompanhar o conteúdo pelas rádios Difusora e Aldeia, sendo o horário da manhã disponibilizado o conteúdo para alunos do 1º ao 5º ano; à tarde para estudantes do 6º ao 9º e à noite para alunos do ensino médio.

“Vamos organizar a distribuição dessas aulas para atender as três etapas. Depois de transmitirmos essas aulas, seja via rádio ou TV, todas vão estar disponibilizadas na plataforma Eduque para acesso dos alunos. Os professores são orientados para que, depois das aulas, esclareçam as dúvidas das atividades que ficaram para resolução”, frisou a diretora.

Retorno

Sobre o possível retorno das aulas presenciais no início de setembro, Denise disse que as escolas devem repor os conteúdos aos sábados e feriados. Além disso, a carga horária vai ser ampliada para não prejudicar nenhum aluno.

“Temos o parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação autorizando as atividades EAD em até 20% da carga horária total. Temos a autorização de computar até 160 horas aulas das 800 [da carga horária]. Com isso, 640 horas de aulas devem ser cumpridas de forma presencial quando a gente retornar”, concluiu.

