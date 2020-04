O número de mortes continua em cinco, mas há uma sendo investigada. Primeiro caso da doença completa um mês no Acre

Com jornais do Brasil

20 casos. Este é o total de novos infectados por coronavírus nas últimas 24 horas no Acre, conforme o balanço divulgado na tarde desta sexta-feira pelo Ministério da Saúde e confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em algumas horas.

O número de mortes continua em cinco, mas há uma sendo investigada. É de uma mulher de Plácido de Castro que faleceu na quinta-feira (16), com os sintomas da doença, o resultado do exame deve ser divulgado ainda nesta sexta.

O Brasil registrou 217 mortes por COVID-19 entre ontem (16) e hoje (17), recorde para 24 horas, informou o Ministério da Saúde. O total de vítimas chegou a 2.141, distribuídas por todas as unidades da federação.

O total de casos de infecção pelo novo coronavírus chegou a 33.682, com 3.257 deles confirmados de ontem para hoje — também um recorde para o intervalo de 24 horas.

Segundo o Ministério da Saúde, os números têm como base as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde ao governo federal até as 14h de hoje.

Entre os estados, São Paulo continua sendo, em números absolutos, o mais afetado pela pandemia, com 928 mortes e 12.841 casos. Isso representa quase metade das vítimas do país e cerca de 40% dos casos no Brasil. Hoje, o governo paulista estendeu as restrições de circulação no estado até o dia 10 de maio.

Outros estados com mais de 100 vítimas por COVID-19 são Rio de Janeiro (341), Pernambuco (186), Ceará (149) e Amazonas (145).

Depois de São Paulo, os estados com mais de mil casos confirmados são Rio de Janeiro (4.349), Ceará (2.684), Pernambuco (2.006), Amazonas (1.809), Bahia (1.059) e Minas Gerais (1.021).

Nesta sexta completa um mês da primeira morte por covid-19 no país. Estados com mais mortes confirmadas são: São Paulo (928), Rio de Janeiro (341), Pernambuco (186), Ceará (149) e Amazonas (145).

Pandemia avança

Em um sinal da velocidade e da gravidade da pandemia, o país levou sete dias para chegar ao segundo milhar de mortes por COVID-19, sendo que as primeiras mil vítimas foram registradas ao longo de 24 dias, segundo a base de dados disponível no site do Ministério da Saúde.

O Brasil levou 39 dias para registrar os primeiros 10 mil casos; outros sete para passar de 20 mil; e mais cinco para chegar ao patamar de 30 mil.

A quantidade de casos e vítimas tende a ser maior do que a registrada até o momento, porque no momento há uma defasagem nos dados registrados pelo Ministério da Saúde. Além de os boletins diários refletirem os números de cada estado nas 24 horas anteriores, outro problema é a demora na realização de testes para COVID-19 e na obtenção de seus resultados.

Este foi o primeiro boletim sobre o novo coronavírus divulgado após o médico oncologista Nelson Teich ser nomeado como ministro da Saúde, após a demissão de Luiz Henrique Mandetta (DEM).

No discurso de posse, mais cedo hoje, Teich avaliou que a pouca quantidade de informações sobre a nova doença causa muita ansiedade e medo na sociedade, o que também dificulta o processo de tomada de decisões.

Também hoje, a OMS (Organização Mundial de Saúde) informou que ajudou o Brasil a comprar milhões de testes para o novo coronavírus e que o primeiro lote deve ser entregue já na próxima semana.

Ceará foi o primeiro estado a entrar em colapso no sistema de saúde, são 2684 casos e 149 mortes Confira os números detalhados no Brasil:

2.141 mortes, na quinta eram 1.924, aumento de 11,2%

33.682 casos confirmados, eram 30.425, aumento de 10,7%

Em 7 dias, foram mais 1024 mortes confirmadas, aumento de 90,4%

Total de 2 mil mortes é verificado um mês depois de a 1ª morte ser confirmada no Brasil

