Eleições municipais, nada de novo até agora!

A campanha eleitoral começou dia 27, o desafio está lançado.

Analise seu perfil, candidato!

Analise seu perfil, eleitor!

Em minhas andanças…

…encontro pessoas donas de sorrisos largos em diferentes caminhos. Comunidades carentes, desprovidas de amor, invisíveis até o período eleitoral. Almas que têm nos risos a cura para suas dores.

Ouço de tudo um pouco…

…, mas a grande sacada é a certeza de que os eleitores estão acordando e querem renovação, desejam construir a política cidadã. Vamos ver o que pensam alguns?

Vão até a “baixa da égua” para ganhar votos.

“Tem candidato virando “anjo” entre nós. Quando saem da periferia vão aos ramais enfrentando desafios. Vencem mata fechada, pinguelas, sol, chuva, tempestade, mas chegam aos seringais. Comem no prato do pobre, bebe água de pote, muito viram nossos algozes”, diz o eleitor.

Proveito pessoal.

“Todos são justos e vítimas durante a campanha. Choram justificando o não feito, batem no peito prometendo fazer o que é direito. Olham o céu pedindo a Deus mais uma chance em forma de voto, esses eu veto”, refere outro eleitor.

A cena se repete.

“A conversa fiada aborrece fico a ponto de dizer a alguns candidatos: vai trabalhar vagabundo! Sinto vontade de pôr os cachorros. Só enganam bestas. Vou experimentar gente nova, quem sabe as coisas melhoram. O aperreio é até o dia das eleições”, fala mais um eleitor.

No roçado.

“Outro dia um cabo eleitoral me achou no roçado, ofereci diárias na foice, rapidinho ele acertou o caminho de volta. Hoje não tenho saúde e nem paciência para mentirosos. Falta ramal, escola, luz, médicos, remédios, incentivo a agricultura e a economia. Em ano de eleição fingem que trabalham. Gente cínica sobra”, conclui.

A mentira na cara.

“Sabe aquele caboco que fala de cabeça baixa, desviando o olhar porque a mentira está na cara? É o que mais tem! Acreditar em conversa fiada é opcional. O traidor nunca está com o povo está com os ricos”, arremata outro eleitor.

Em nome de Deus.

“Há candidato que tem linha direta com o Divino. Sem projeto social, logo diz que Deus tocou no seu coração para ser ele a voz da comunidade junto ao poder público. Não precisamos de falsos profetas, é hora da renovação, queremos candidato cidadão”, finda.

Conversa produtiva.

Escolhi alguns depoimentos por acreditar que muitos políticos estão equivocados em ter eleitores como presas fáceis. Mentem nas comunidades carentes de oportunidades, plantando a esperança em benefício próprio. A corda ruiu para os cegos, surdos e mudos quando a pauta é o bem coletivo.

Eleitor, quem você pensa que é?

Você é o patrão do Prefeito e Vereadores! Os eleitos, são funcionários pagos com seu dinheiro para servir a comunidade. Essa condição lhe permite demitir o político aético, corrupto, desrespeitoso, egoísta, mentiroso, sem projetos com alcance social.

A câmara não é a casa grande…

…e o eleitor não é escravo para se submeter as ordens dos carrascos. Os tempos são outros, portanto não aceite menos do que você merece. Precisamos trabalhar agora para um futuro melhor.

Se permita pensar.

A devoção do eleitor é tudo o que o político precisa se manter no poder. Expulse o medo, espalhe coragem, junte forças, decrete respeito, não venda seu voto, leia sobre cada candidato confiando na sua capacidade de escolhas assertivas. Ainda existe políticos honestos e o futuro de todos também depende de você. Não desperdice esse momento!

Comentários