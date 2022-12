Cinco detentos fazem buraco em cela e fogem de presídio em Rio Branco

Uma atitude pequena, mas, considerada enorme para os pequenos que no dia especial de Natal, tiveram que ir buscar atendimento médico no hospital, devido alguma enfermidade que resolveu aparecer de última hora.

É claro que ninguém imagina passar por situação dessa forma, principalmente em um dia tão especial. Mas, uma funcionária do Hospital Regional do Alto Acre localizado na cidade de Brasiléia, teve a iniciativa de levar momentos de alegria para os pequenos.

A funcionária pública Ana Lúcia, com ajuda de alguns colegas e amigos, resolveram buscar meios de conseguir arrecadar brinquedos através de doações. A iniciativa seria levar alegria para os pequenos que estivessem no hospital no dia de Natal, mesmo os que não estivessem internados buscando atendimento.

E assim foi, os pequenos foram surpreendidos com o presente no dia de Natal. “Deu certo e foi muito gratificante. Sou mãe e avó… o sorriso de uma criança que ganha um presente não tem preço e este foi o meu presente. Quero agradecer a todos que abraçaram a ideia”, destacou a funcionária pública.

Os presentes que restaram, foram entregues para outras famílias no Ramal do Nazaré, onde mais crianças ficaram felizes no dia de Natal.

