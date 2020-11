Os 22 municípios do Acre receberão cerca de R$ 250 mil do Ministério da Saúde para retomada do atendimento odontológico em suas unidades de saúde.

Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (5) a portaria 3.008 institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada.

A medida serve para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à pandemia do coronavírus (Covid-19).

O recurso corresponde a R$ 1.931,00 por equipe de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família, credenciada pelo Ministério da Saúde, implantada e paga na competência financeira agosto de 2020.

