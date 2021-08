Cidade que já liderou casos e mortes por Covid, Assis Brasil é quem mais vacinou no Acre

Em dezembro de 2020 os dados do Ministério da Saúde apontavam que no Acre a cidade de Assis Brasil liderava em número de casos e mortes causadas pela COVID, proporcionalmente. Oito meses depois, o município saiu da zona vermelha e ocupa agora o primeiro lugar na cobertura vacinal anticovid no Acre. Relatório divulgado neste sábado,28, pelo Sistema Nacional de Saúde, SUS, mostram que Assis Brasil já vacinou 74,23% da população com as duas doses da vacina. Dos 10.902 habitantes, conforme o Ministério da Saúde, 8.093 já estão 100% imunizados.

O mesmo relatório mostra ainda que com a primeira dose a cobertura vacinal atingiu 95,29%. Já com a segunda dose, o índice é de 53,18%.

Esses números colocam Assis Brasil em primeiro lugar entre as vinte e duas cidades do Acre no ranking da vacinação contra a Covid.

Jovens com mais de 18 foram longas filas para tomar 1° dose da vacina contra Covid em Rio Branco – Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica Acre

O prefeito Jerry Correia diz que o cenário o cenário atual reflete o trabalho duro incansável da equipe de imunização da Secretaria de Saúde e também das medidas rígidas adotadas no combate a pandemia. Logo que assumiu o mandado em janeiro desse ano, o prefeito endureceu as regras por meio de decretos e determinou a realização de sucessivos mutirões para fazer com que a vacina chegasse a todas as comunidades.

“Aqui nossas equipes enfrentaram viagens de barco, a cavalo e a pé para não deixar ninguém sem a dose da vacina. Encararam a densa floresta para cumprir essa missão e hoje vemos o resultado desse trabalho conjunto”, comemorou.