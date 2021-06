Ciclista é executado com tiros na cabeça em Rio Branco

Um homem ainda não identificado pela polícia foi executado a tiros em via pública na madrugada desta sexta-feira, 18. O crime aconteceu na travessa do Sino, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava transitando em sua bicicleta na rua, quando foi abordado por criminosos. Um deles, em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção do ciclista que foi atingido na região da cabeça e no corpo. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada por volta das 2h, mas quando os paramédicos chegaram ao local a vítima já estava sem vida. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.