Centenas de jovens são vacinados nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia

As prefeituras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, localizados na fronteira do Acre com a Bolívia, iniciaram a vacinação dos jovens a partir de 12 anos acima. A procura foi bem aceita pelos pais que não esconderam a felicidades de poder levar seu primogênito para receber a dose do imunizante.

Epitaciolândia iniciou pela manhã desta segunda-feira, dia 9, com doses limitadas em dois pontos de vacinação. Já em Brasiléia, a imunização iniciou às 17 horas em frente ao prédio da Secretaria de Municipal de Saúde, onde também recebeu muitos jovens em busca da primeira vacina com faixa etária de 12 a 17 anos.

Segundo foi informado, Brasiléia inicia nesta segunda-feira na praça Ugo Poli, e a partir de terça-feira, dia 10, será no Centro do Idoso, localizado ao lado do SESC, dando continuidade. Não foi avisado se seria doses limitadas.

Todos deverão apresentar documentos oficiais com foto e Cartão do SUS, além de estarem acompanhados de responsáveis. Destacaram que, mesmo com a vacinação da primeira dose, todos deverão continuar tomando as devidas precauções como; usar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações.