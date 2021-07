Cem anos depois, Partido Comunista da China mantém domínio do país

Yew Lun Tian, Reuters

O Partido Comunista da China celebra o 100º aniversário de sua fundação em 1º de julho. Apesar de ser uma organização política decididamente ateísta, o Partido Comunista da China gosta de falar sobre suas origens em termos religiosos.

Na literatura do partido e na mídia estatal, as antigas bases revolucionárias são rotuladas de “locais sagrados”.

As visitas quase obrigatórias a tais locais pelas bases têm o objetivo de “batizar” membros com a “fé” comunista. Perto de atingir o centenário, o partido vive uma fase de exaltação na China.

Veja perguntas e respostas sobre o partido comunista chinês:

Quais são as origens do partido?

O Partido Comunista da China (PCCh) foi fundado em 1921, realizando seu primeiro congresso em Xangai, com a ajuda do Partido Comunista da União Soviética, durante um período turbulento após o país ter, uma década antes, abandonado 2 mil anos de governo dinástico.

Seus fundadores se inspiraram no marxismo, depois de ver como outros modelos políticos falharam na China.

Qual foi o papel de Mao Zedong na fundação do partido?

No congresso inicial, Mao Zedong era o representante da província de Hunan.

Ele se tornou o comandante do Exército Vermelho em 1935 e se tornou o líder fundador da República Popular da China em 1949.

Quem faz parte do partido nos dias de hoje?

O PCCh cresceu aproximadamente em linha com a população da China, totalizando 95,2 milhões de membros neste mês – ou 6,7% da população chinesa.

Inicialmente fundado como um partido para camponeses e trabalhadores, o PCCh se tornou cada vez mais diversificado. Em 1982, mudou seu foco para o recrutamento de estudantes universitários e, em 2002, começou a receber empreendedores privados.

Os homens dominam o partido, com as mulheres representando apenas 28,8% dos membros. Todos os sete membros da liderança do partido são homens. Mais da metade dos membros possui ensino superior.

As minorias étnicas representam 7,5% dos membros, um pouco menos do que sua parcela na população da China. Os membros do partido devem ser ateus seculares, renunciando a religiões como o budismo e o taoísmo, que estão presentes na sociedade chinesa há séculos.

O Partido Comunista da China é o segundo maior partido político do mundo, mas tem metade do tamanho do Partido Bharatiya Janata da Índia.

Como acontece o ‘comunismo’ se a China possui economia de mercado?

Apesar do nome, o PCCh parou de trabalhar ativamente em direção ao conceito utópico de comunismo de Marx, que inclui a propriedade comum dos meios de produção e a abolição das classes sociais e do estado.

Em 1978, o líder chinês Deng Xiaoping iniciou medidas de “reforma e abertura” que lançaram as bases para uma economia de mercado em expansão, levando a uma reinterpretação da ideologia do partido de “socialismo com características chinesas”.

No entanto, o PCCh mantém um modelo leninista de autoritarismo e guarda firmemente seu governo de partido único.

Como participar do partido?

Os jovens chineses são expostos à vida política partidária desde os sete anos de idade quando entram na escola primária, e os alunos com boas notas e comportamento são escolhidos pelos professores para se juntarem aos Jovens Pioneiros, que usam lenços de pescoço vermelhos para se destacarem e recebem papéis de liderança e gerenciar outros alunos.

O mesmo processo se repete no colégio, onde bons alunos ingressam na Liga da Juventude, a ala adolescente do partido.

O pedido para entrar no partido propriamente dito é um processo trabalhoso que geralmente começa na universidade e dura de dois a três anos. O processo tem várias etapas, culminando em um juramento diante da bandeira com o símbolo da foice e do martelo, que representa o partido.

E o que significa participar do partido?

A filiação partidária confere prestígio nos círculos e empresas oficiais. A associação é útil para o avanço na carreira dentro do governo e no amplo setor público da China, onde os empregos são considerados mais seguros.

Os membros do partido também devem dar um passo à frente quando o dever chama – mais do que os cidadãos não partidários. Durante o surto inicial da Covid-19 em 2020, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores comunitários que eram membros do partido estavam entre os primeiros a serem ativados.

Os membros do partido também estão sujeitos a regras disciplinares, que foram reforçadas sob Xi. Desde 2012, quando Xi assumiu o poder, mais de 1,4 milhão de funcionários foram punidos por corrupção ou gastos extravagantes.

Quão poderoso é o partido comunista da China?

O partido é o órgão mais poderoso e importante da China. Ele controla o Congresso Nacional do Povo, o parlamento do país, e pode ditar as leis que deseja aprovar ou emendar. Os tribunais chineses e as agências de aplicação da lei se reportam à parte.

Os chefes dos meios de comunicação do Estado, como a agência de notícias estatal Xinhua, são altos funcionários do Departamento de Propaganda do partido.

Os militares estão diretamente sob o comando de Xi, que também detém os títulos de secretário-geral do PCCh e presidente da Comissão Militar Central do partido.

O partido está em toda parte. Espera-se que todas as grandes instituições na China, desde ministérios do governo e universidades a empresas privadas, formem uma filial do partido se três ou mais membros estiverem empregados lá.

Existem carteirinhas para os filiados?

Não, mas os sócios devem pagar as cotas que são fixadas de 0,5% a 2% da renda. Sob Xi, seus membros são encorajados a usarem o emblema do partido para mostrar sua filiação.