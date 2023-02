CBF define datas dos duelos acreanos na Copa do Brasil

A CBF divulgou de maneira oficial nessa sexta, 10, a tabela da primeira fase da Copa do Brasil de 2023. A competição começa no dia 21 deste mês com o duelo entre Marília e Brusque, de Santa Catarina, no interior de São Paulo.

O São Francisco enfrenta o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, no dia 22, às 19 horas (hora Acre), no Florestão. O Humaitá joga contra o Coritiba, no dia 23, às 17 horas (hora Acre), no Florestão.

Estreia oficial

Com a alteração nas datas dos jogos da Copa Verde, Humaitá e São Francisco irão realizar suas estreias na temporada na Copa do Brasil. Coritiba e Ypiranga chegarão em Rio Branco para os duelos com mais jogos porque estão nas disputas do estaduais.

Última semana

Os técnicos Álvaro Miguéis (Humaitá) e Erismei Silva (São Francisco) terão a última semana cheia de trabalho a partir de segunda, 13. Os treinadores farão os últimos ajustes nas equipes para os duelos de estreias.

Humaitá e São Francisco realizaram um amistoso na manhã deste sábado, 11, no Florestão

