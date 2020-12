Ao todo, no ano passado foram registrados 4.431 casamentos civis. Desse total, 15 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo.

O mesmo comportamento de queda nos registros foi observado nos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, os quais registraram redução de 16,6 % entre 2018 e 2019. Os casamentos entre cônjuges femininos representaram 60% dos casamentos no ano passado.

A taxa de nupcialidade legal revela uma dimensão do número de registros de casamentos em relação à população em idade de casar, ou seja, de 15 anos ou mais de idade, segundo o IBGE. Conforme os dados, no Acre, para cada mil habitantes em idade de casar, 7,10 pessoas, em média, se uniram por meio do casamento legal em 2019.

Acre aparece em sete lugar com a maior taxa de nupcialidade — Foto: Reprodução/IBGE

No ranking dos estados, o Acre aparece em sétimo lugar com a maior taxa de nupcialidade. A maior é a de Rondônia, com média de 9,4 casamentos para cada mil habitantes. O Piauí teve a menor taxa, com 3,73.

Em 2019, o mês preferido para a união dos casais no Acre foi julho, com 776 casamentos realizados. Fevereiro registrou o menor número de todo o ano, com apenas 204 uniões oficializadas no estado.

No quesito idade, os homens entre 20 a 24 anos foram os que mais casaram. Ao todo, foram 885 registros em cartório nessa faixa etária. A mesma faixa etária é maior entre as mulheres que se casaram no ano passado, somando 1.017 casamentos.

Houve ainda 552 casamentos em que a noiva tinha entre 15 e 19 anos e 145 casamentos em que o noivo tinha a mesma idade. Entre os idosos, foram 101 casamentos de homens de 65 anos ou mais, e 36 casamentos com mulheres nessa mesma faixa etária.

Divórcios

Em 2019, a pesquisa Estatísticas do Registro Civil apontou 1.048 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais no estado acreano. O número representa uma redução de 1,2% em relação ao total contabilizado em 2018, quando foram 1.061.

Em média, os homens se divorciam em idades mais avançadas que as mulheres. Em 2019, na data do divórcio, os homens tinham, em média, 40 anos, enquanto as mulheres, 37 anos.

No Acre, em 2009, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 16,3 anos. Em 2019, houve uma diminuição no tempo de duração do casamento para 10,2 anos.

Na avaliação dos divórcios judiciais concedidos em 1ª instância, por tipo de arranjo familiar, o estudo apontou que a maior proporção das dissoluções ocorreu entre as famílias constituídas somente com filhos menores de idade, atingindo 48,7% em 2019.

Entre os anos de 2014 e 2019, houve um aumento de 5,3 pontos percentuais nos divórcios judiciais concedidos em 1ª instância entre casais que possuíam somente filhos menores.

Em 2014, a proporção de guarda compartilhada entre os cônjuges com filhos menores era de 9,1%. Em 2019, essa modalidade passou a representar 17,8%. Tal comportamento, segundo o IBGE, evidencia o crescimento dessa modalidade de guarda com filhos menores.

Dados nacionais

A queda no número de registros de casamentos é uma tendência nacional. O número de registros de casamentos no Brasil saiu de 1.053.467 em 2018 para 1.024.676 no ano passado.

Do total de matrimônios registrados no país, 9.056 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo e o número deste tipo de casamentos, após crescer 61,7% entre 2017 e 2018, teve um recuo de 4,9 % de 2018 para 2019.

Entre as regiões, a maior queda no número total de casamentos registrados em 2019 foi no Sudeste, com redução de 4% e a menor, de 0,3%, no Norte.