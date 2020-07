Os jovens, que estudaram juntos e tiraram a mesma nota na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foram aprovados no curso de medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Camila e Lucas iniciaram o namoro no dia 17 de junho do ano passado, quando ainda estava no cursinho preparatório, estudaram juntos, dividiam as matérias. Ele ajudou-a com as questões de exatas e ela ajudou-o com as matérias de humanas. A sintonia do casal é tanta que até a nota da redação foi igual: 920 pontos.

O sonho de passar em medicina começou no mês de janeiro, quando souberam da pontuação da prova e a realização veio agora com a aprovação do curso de medicina.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, Camila revelou que soube do resultado por meio de um professor. O casal estava em uma chamada de vídeo assistindo um filme quando veio a notícia.

“Mandou mensagem já com os prints com nossos nomes na lista e já deu parabéns. Tomei um susto, estávamos em uma chamada vendo um filme, pausei e falei com a cara bem assustada. Gritei pelos meus pais, que estavam dormindo e acordaram no susto”, contou Camila.

A estudante disse ainda que o casal estava ansioso pelo resultado da segunda etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Camila explicou que desejo de fazer medicina surgiu por acaso, mas diante da dedicação que aplicaram nos estudos decidiram arriscar. Deu certo.

“Foi meio tenso porque não esperávamos passar em medicina. Para falar a verdade, nenhum dos dois planejava fazer medicina, mas em janeiro, quando saiu a primeira etapa, ele passou em três faculdades e eu fiquei aqui, ia começar direito, mas desisti e decidi que queria medicina mesmo”, relembrou Camila.

Lucas Nascimento diz que a ideia inicial também não era fazer medicina, já que prefere áreas de exatas. Porém, descobriu que pode aplicar o conhecimento que já tem na profissão.

“Aconteceu por acaso depois de muito tempo de reflexão. Como ela mesma falou, sou um cara de exatas, sou muito técnico, mas recentemente comecei a pensar em fazer medicina e acabei vendo que tem oportunidade de usar o conhecimento que tenho de computação para futuramente me destacar em certas áreas”, revelou.

Agora, a ansiedade e expectativa para começar as aulas presenciais, que tiveram que ser adiadas por conta da pandemia, são grandes, mas para o casal isso não é motivo para tristeza. Isso porque a comemoração vai ser em dose dupla.

O casal comemora um ano de namoro na sexta-feira (17), e para eles o maior presente, além de estarem juntos, foi saber da aprovação.

“É uma comemoração em cima da outra, meu aniversário foi semana passada, já juntou tudo”, afirmou Camila.