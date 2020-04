Um casal de filhos da etnia Jaminawa juntamente com dois filhos menores, foram parados por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, momentos após terem passado do lado boliviano de Cobija, para o lado brasileiro, na cidade de Brasiléia, na tarde desta quinta-feira, dia 16.

Os policiais notaram que as crianças apresentavam problemas, por isso foi acionado agentes de saúde, consequentemente, agentes da Polícia Federal juntamente com uma ambulância do SAMU, que os conduziram ao hospital de Brasiléia.

Uma criança apresentava problemas de respiração e a outra estava esmorecida e aparentemente febre. Preocupados com a situação por haver mais de 10 casos registrados pra Covid-19 no lado boliviano, as precauções foram tomadas acionando agentes de saúde e os demais.

Já no hospital de Brasiléia, ao passarem por exames, foi constatado que uma das crianças tem asma. A outra estaria com diarreia, proveniente de uma pequena inflamação intestinal e os pais, nada foi detectado com eles.

Somente depois, ficaram sabendo que o casal estaria a dias isolados no lado boliviano e tentavam passar de volta, por isso fizeram a passagem clandestina com os filhos doentes. A família é natural de uma aldeia São Lorenzo, localizada no município de Assis Brasil. Após serem atendidos e medicados, seriam liberados.

Comentários