Casa de Chico Mendes terá entorno restaurado pela prefeitura

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), disse nesta semana que já deu a ordem de serviço para a obra que vai restaurar o entorno da Casa de Chico Mendes, único patrimônio histórico nacional tombado no Acre, mas que se encontra fechada à visitação pública desde 2018.

A obra vai ser executada com recursos da ordem de R$ 318.495,24 provenientes de convênio com o Ministério do Turismo e consiste em melhorias no entorno da casa, possibilitando o acesso de cadeirantes, contenção ao fundo do terreno e troca das instalações elétricas ao redor do sítio histórico.

Também serão feitas melhorias na rua de acesso, com construção de calçadas e rampas de acessibilidade, além de instalação de piso tátil e melhoria no pavimento do trecho em frente à casa. A tomada de preços foi publicada em 2019 e o resultado final do processo licitatório foi homologado em 2020.

A empresa contratada deverá fazer um planejamento da obra e apresentar previamente ao corpo técnico da prefeitura e ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar do anúncio, ainda não há placa informativa e nem posição concreta da prefeitura sobre quando os serviços serão iniciados.

No entanto, não é apenas o entorno do patrimônio que necessita ser recuperado. Fechada há quase quatro anos, a casa onde o líder sindical viveu seus últimos dias e foi assassinado em 1988 também demonstra precisar ser restaurada para ser reaberta ao público, sendo que não há qualquer previsão de quando isso vai ocorrer.

A casa está fechada à visitação pública desde o ano de 2018, quando o governo anterior encerrou o contrato de locação do espaço que tinha com a família. Em 2019, a atual gestão informou que os termos não seriam renovados, o que fez com que a casa de memórias não fosse reaberta.

Nos últimos contatos mantidos com a família de Chico Mendes, por meio do filho Sandino, a informação foi a de as negociações com o próprio governo e com uma organização não governamental para a reabertura da casa foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19, mas que havia possibilidades de um acordo à vista.

