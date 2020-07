Um carro de uma funerária de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, foi parado por familiares de um homem que morreu no Hospital de Campanha com Covid-19. Eles resgataram o corpo para fazer o sepultamento na cidade vizinha de Guajará, no Amazonas. A vítima era moradora da cidade amazonense.

A situação ocorreu na noite de segunda-feira (20), quando o funcionário da Funerária Caminho de Luz levava o corpo do Hospital de Campanha para o sepultamento na cidade acreana. As medidas de segurança determinam que em casos de mortes por Covid-19, as vítimas devem ser sepultadas em um cemitério do município onde ocorreu o óbito.

Inconformados com a situação, os familiares do homem abordaram o veículo a caminho do sepultamento, impediram a saída do motorista e levaram o corpo. Em entrevista à Rede Amazônica Acre, o funcionário da funerária, Platini Ferreira, explicou que os homens mandaram ele encostar o carro e retiraram o caixão.