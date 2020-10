Por Raimari Cardoso

A candidata à prefeitura de Xapuri, Carla Mendonça (PP), será conduzida coercitivamente ao fórum de Xapuri em razão de sua ausência injustificada para prestar depoimento nos autos de um processo criminal em que figura como vítima do crime de furto junto com mais três pessoas.

Carla foi regularmente intimada por oficial de justiça para comparecer e prestar depoimento nos autos do processo criminal 0000912-78.2917.8.01.007 em audiência marcada para esta quarta-feira, 30. No entanto, de maneira injustificada, ela não compareceu, prejudicando o trâmite regular do processo criminal.

Diante do fato, o juiz titular da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto, redesignou a audiência criminal para outra data. Em atenção ao cumprimento da lei, o magistrado ainda determinou a expedição de um mandado de condução coercitiva que será cumprido nos próximos.

Pelo o que a reportagem apurou, a candidata será escoltada por servidores públicos até as dependências do fórum da cidade para o cumprimento do seu dever cívico de prestar depoimento e colaborar com a justiça no andamento do processo criminal contra dois acusados de furtos realizados na cidade.

O ac24horas tentou entrar em contato com a candidata Carla Mendonça para que ela pudesse explicar a razão de ter faltado à intimação judicial, mas o seu telefone estava desligado durante as várias tentativas que foram feitas. O site permanece à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

