A Polícia Federal com o apoio do GEFRON, Polícia Militar do Acre (BOPE E CHOQUE) e Força Nacional realizaram da tarde de quinta feira (18) a travessia de 18 tripulantes terrestres (caminhoneiros) impossibilitados de adentrar no Brasil pela ponte da integração que separa as cidades de Assis Brasil e Iñapari.

Os tripulantes chegaram de ônibus na cidade peruana na manhã de quarta feira (17) e receberam a notícia que não teriam sua saída autorizada do Peru em função do risco na travessia, uma vez que migrantes de diferentes nacionalidades ocupam a ponte no lado brasileiro impedindo o trânsito de veículos e pessoas.

A Policia Federal foi acionada na manhã de quarta feira (17) e as trativas para o retorno seguro desse grupo começou a ser coordenado com apoio das

forças de segurança presentes na cidade Assis Brasil e a migração peruana.

Na tarde de quinta feira o grupo ingressou em segurança no território brasileiro com destino aos seus lares. O grupo era composto de pessoas oriundas do estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Comentários