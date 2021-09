Câmara de Brasileia aprova anteprojeto de incentivo aos fazedores de cultura

Ao todo, os Onze vereadores participaram da Sessão Ordinária que aconteceu nesta terça-feira, dia 31 de agosto de 2021.

Ascom – Assessoria de Comunicação da C.M.B

A vigésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro ano legislativo da décima quinta legislatura do município de Brasiléia, que foi realizada nesta Terça-feira, dia 31 de agosto contou com a presença dos vereadores: Elenilson Cruz (PT), Leonir Castro (PP), Neiva Badotti (PSB), Lessandro Jorge (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Rogério Pontes (PROS) e a Presidente Arlete Amaral (SD).

Na ordem do Dia os vereadores aprovaram por unanimidade o anteprojeto de Lei de autoria da vereadora Marinete Mesquita (PT), que institui a semana dos fazedores de cultura no âmbito do município de Brasiléia e dá outras providências”. A proposta é que a semana dos fazedores de Cultura, passará a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Brasileia, garantindo a esses, visibilidade, promoção e valorização de sua arte. A programação para semana, será elaborada pela equipe da secretaria de Cultura do município.

Já durante o grande expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, reforma de pontes, melhorias de ramais, agricultura, saúde e na Educação.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou sua fala agradecendo a iniciativa privada por impulsionar a economia local, em especial aos Frios Vilhena e todos os mercados da cidade. Iniciou suas indicações solicitando ao poder executivo que através do setor competente viabilize a identificação das ruas da cidade que estão sem nomes, com placas com os respectivos nomes das ruas, tendo em vista que sem a devida identificação prejudica principalmente os entregadores. Solicita também a construção de um muro na parte da frente na creche Roma, tendo em vista que com a construção do muro aumenta a segurança dos funcionários da creche, que de oportuno seja priorizado a construção do muro por parte do executivo. O Nobre edil solicita da Energisa que instala rede de energia elétrica no bairro São João, e seja feita a instalação dos postes para que a prefeitura possa colocar as lâmpadas.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início as suas palavras solicitando que seja enviado ofício ao diretor do Deracre, pedindo o alargamento de mais de 4 km do ramal do km 18. Solicita também o envio de um ofício para o gabinete da senadora Mailza Gomes para que ela destine uma emenda parlamentar para construção da ponte que liga o km 13 ao km 18. Dando continuidade o parlamentar solicitou que seja enviado um requerimento para o escritório do Luz para Todos, pedindo informações a respeito do porque o ramal do Tiririca no km 75 ficou sem energia, que o diretor possa repassar as informações solicitadas ao nobre edil. Finaliza reforçando um pedido que o mesmo já tinha realizado em sessões anteriores a respeito da rua rubro negro que sejam realizadas melhorias na sinalização próximo ao bueiro que está se destruindo.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou sua fala solicitando que o executivo via secretaria de obras, estejam ofertando cursos para os profissionais da obra, tendo em vista que a reciclagem do servidor é de suma importância tanto para o servidor quanto para a população, que irá se beneficiar cada vez mais com os serviços, então que o executivo venha providenciar periodicamente cursos profissionalizantes para o quadro do administrativo que a prefeitura esteja contemplando estes profissionais. Solicita também que o executivo através da secretaria de obras esteja fazendo um trabalho paliativo nos pontos críticos do ramal do km 59, pois caso não sejam realizados o trabalho o trafego no inverno poderá ser comprometido e a comunidade ficará isolada.

Vereador Marquinhos (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala expressando sua alegria pelo lançamento da rede de água no bairro Nazaré, tendo em vista que foi uma pauta defendida pelo parlamentar desde a 1ª sessão da atual legislatura. O vereador solicita que venha ocorrer melhorias no ramal da Pedreira no Km 59, pois as pessoas necessitam escoar sua produção, e para isso é necessário ter boa trafegabilidade no ramal. O parlamentar solicita ao órgão responsável pelo último paliativo na ponte José Augusto que retorne ao local para tapar um buraco que ficou na ponte, para que não cause danos maiores aos munícipes que utilizam a ponte. Dando segmento o parlamentar reforça o pedido já realizado pelo vereador Rogerio Pontes em sessões anteriores a respeito do ramal do Porto Carlos, que a prefeitura realize melhorias em toda a extensão do ramal.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): A parlamentar no uso de suas atribuições, começou o uso da tribuna solicitando que seja encaminhado ao gabinete, para que através de todas as extensões do poder executivo municipal, sejam convocados os presidentes dos três sindicatos para que providenciem em caráter de urgência a elaboração do estatuto que rege e que deve regulamentar os parâmetros legais das categorias. Solicita também a prefeita de Brasiléia a sessão de área verde, para que aconteça as tratativas para a construção de casas para as famílias que se encontram em situação de abrigo social, que aconteça o termo de doação para essas famílias para que inicialmente se pense na construção de 20 casas. A parlamentar ressalta o grande evento de motocross realizado pelo grupo MM, segundo a mesma é possível promover cultura, esporte, basta que aconteça um planejamento e iniciativa.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala agradecendo a visita do deputado Jenilson Leite, onde esteve presente em Brasiléia fazendo algumas visitas junto com a parlamentar. Iniciou suas indicações solicitando da escola instituto Odilon Pratagi (I.O.P), escola Kairala José Kairala (K.J.K) e Valeria Bispo Sabala, o número de aluno por sala de aula, tendo em vista que podem ter algumas salas com superlotação, e com essa informação em mãos a parlamentar pode encaminhar ao governo do estado o pedido de construção de novas escolas no município. A parlamentar solicita que seja encaminhada um documento para a Sesacre e para o hospital regional, solicitando que o governo do estado explique qual o motivo pelo qual os garrafões de água do hospital de Brasiléia ter que vim da capital, e o porquê é justamente o carro do hospital que tem que ir buscar.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, cumprimentou a todos os presentes no plenário, e parabenizou o secretário de saúde municipal, João Raimundo, pelo excelente trabalho que o mesmo vem desenvolvendo a frente de sua pasta, em especial o parabeniza pelo deslocamento até o ramal do km 68 juntamente com o vereador, onde foram ofertados vários tipos de atendimentos para várias pessoas da comunidade na escola Francisco Germano. O vereador expressa seu contentamento em relação ao lançamento da rede de água no bairro Nazaré, que beneficiará várias famílias, salienta ainda que é de suma importância o início das obras para toda a comunidade.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): A parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala se solidarizando e expressando seus pesares a família do vereador Rogerio Pontes, por mais uma perca de um ente querido, que nesse momento Deus possa estar confortando o coração da família do nobre vereador, também estende suas condolências ao servidor da casa Marcelo que perdeu sua sogra. Agradece a polícia militar pelo trabalho que vem exercendo, em especial na praça Hugo poli, para coibir a perturbação da tranquilidade que acontecia recentemente. A parlamentar ressalta ainda a satisfação dos moradores com a volta da tranquilidade, tudo se deve pelo excelente trabalho que vem desempenhando a polícia militar.

As sessões são transmitidas ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal Legislativo: camaramunicipaldebrasileia.com.br