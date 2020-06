A Caixa Econômica Federal anunciou que liberou neste sábado (6) a primeira parcela do auxilio emergencial de R$ 600 a mais de 200 mil novos beneficiários, que tiveram o cadastro aprovado pela Dataprev.

O pagamento ao novo grupo ocorreu após o órgão vinculado ao Ministério da Economia analisar um novo lote de 1,4 milhão de pedidos e liberá-lo na última sexta-feira (5).

De acordo com o banco estatal, as duas primeiras parcelas do auxílio emergencial já beneficiaram 58,6 milhões de brasileiros com R$ 76,6 bilhões. Há ainda na fila para análise outros 10,2 milhões de cadastrados no aplicativo.

Neste momento, a Caixa libera o saque da segunda parcela do auxílio emergencial conforme a data de nascimento do beneficiário. O calendário segue até o próximo sábado (13).

Quem não sacar o dinheiro no período indicado continuará com o crédito disponível nas contas criadas pela Caixa e poderá realizar a retirada, independente do mês de nascimento, a partir do dia 15 de junho.

Neste sábado (6), o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi liberado a cerca de 2,6 milhões de brasileiros que fazem aniversário no mês de julho.

Também foi estabelecida uma parceria entre a Caixa e as empresas Cielo e GetNet para que os beneficiários auxílio emergencial conseguirem do realizar compras e pagar contas apenas com o uso do aplicativo, sem a necessidade de retirar os recursos do banco. As compras com o uso do QR Code ou do cartão de débito virtual já totalizam R$ 2,22 bilhões.

