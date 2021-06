Butantan entrega mais 1 milhão de doses da CoronaVac à Saúde

O Instituto Butantan estregou segunda-feira (14) mais 1 milhão de doses da vacina CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O carregamento integra um novo lote de mais 5 milhões de unidades a serem liberadas ao longo deste mês.

“Nesse caminhão que está aqui, nós estamos já com a carga de 1 milhão de doses da vacina do Butantan que será entregue, nesta manhã, ao Ministério da Saúde. É a vacina no braço dos brasileiros! E na próxima quarta-feira teremos uma nova remessa sendo entregue”, falou João Doria.

Com a entrega de hoje, o Butantan chega à marca de 49 milhões de doses fornecidas ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Na última sexta-feira (11) foram liberadas 800 mil doses.