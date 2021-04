O Instituto Butantan enviou nesta segunda-feira (12) um novo lote de vacinas Coronavac para o Ministério da Saúde com 1,5 milhão de doses do imunizante. O novo lote faz parte das 46 milhões de doses contratadas pelo Plano Nacional de Imunização.

Até o momento foram entregues 39,7 milhões de doses ao PNI, 86,3% do acordo com o Ministério da Saúde.

O Instituto Butantan está com a produção de vacinas paralisada há 15 dias com o fim dos insumos vindos da China. A previsão é de que novos lotes da matéria prima da Coronavac chegue ao Brasil até 20 de abril, 3 mil litros de IFA para o processamento de mais 5 milhões de doses da vacina.

Com a chegada do material o Butantan conseguirá cumprir o contrato com o PNI, que prevê a entrega de todas as doses até o final de abril.

O Butantan trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacina até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. Atualmente, mais de 80% das vacinas disponíveis no país contra a Covid-19 são do Butantan.