Briga em Família faz homem leva tiro por se negar a emprestar canoa

Francisco Gomes de Lima, de 37 anos, foi ferido com um tiro da própria espingarda depois de se negar a emprestar uma canoa para o familiar Antônio Jorge Silva Lima. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira, 6, na Foz do Rio Bagé, situada no município de Marechal Thaumaturgo.

Antônio Jorge foi preso em flagrante pela Polícia Militar quanto tentava fugir pelo Rio Juruá. Já a vítima do disparo foi transferida de helicóptero na manhã desta quarta-feira, 7, para Cruzeiro do Sul e já está no Hospital do Juruá. Francisco deverá passar por algumas cirurgias.

O chefe do Serviço Móvel de Urgência- SAMU de Cruzeiro do Sul, Cleiton Costa, disse que um médico e uma enfermeira foram a Marechal Thaumaturgo acompanhar o transporte do paciente. “O estado do paciente é grave e o médico João Rodrigues e uma enfermeira foram buscá-lo em Marechal Thaumaturgo. No Hospital do Juruá deverá passar por cirurgias”.

Desde que as pistas dos aeródromos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter foram interditadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, somente helicópteros pousam nos municípios. O governo do Estado mantém uma aeronave em Cruzeiro do Sul para atender os municípios.