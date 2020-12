Francimar dos Santos Frota, de 34 anos, foi morto com dois golpes de facas no peito, na madrugada desta quarta-feira (9), dentro de uma residência na Rua Meire Alves da Silva, no bairro Tancredo Neves em Rio Branco. O cunhado da vítima é o principal suspeito.

Segundo informações da polícia, a vítima estava bebendo dentro de uma casa, com a irmã e o cunhado identificado como Valcimar, quando acabou acontecendo uma discussão sem motivos, terminado em vias de fatos. Não satisfeito com a confusão, Valcimar teria ido até a cozinha e, de posse de uma faca, teria dado duas furadas no peito de Francimar que morreu antes de receber atendimento. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pode atestar óbito a Francimar. A casa foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da Perícia Criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. Policiais militares estiveram no local do ocorrido para colher informações e tentar procurar pela região, mas ninguém foi encontrado. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

