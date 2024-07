Redação GPS BRB entrega 45 novas agências e moderniza atendimento

O Banco BRB segue em seu processo de expansão e de modernização do atendimento aos clientes. Desde a implantação do seu novo modelo de varejo, 45 pontos de atendimento foram entregues à população, entre novas agências e unidades reformadas.

Apenas durante o primeiro semestre de 2024, foram inaugurados 17 pontos de atendimento. A iniciativa segue em linha com o Planejamento Estratégico do Banco para expansão de sua presença física e melhoria de suas instalações, a partir da inserção da experiência digital no atendimento físico.

Além das inaugurações do último semestre, o BRB entregou outras 28 unidades novas ou revitalizadas desde o lançamento do modelo, totalizando 45 agências no DF e em outros estados do País.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou a importância desse crescimento para a diversificação da base de clientes e para o fortalecimento da marca da instituição. “Estamos comprometidos em fortalecer nossa presença, modernizar nossos serviços e tornar o BRB o banco preferido de nossos clientes. A expansão e a modernização das nossas agências, juntamente com investimentos em atendimento digital, são fundamentais para oferecer um serviço de excelência e acompanhar as necessidades de um mercado em constante evolução”, afirmou.

As novas agências e as unidades reformadas estão distribuídas por diversas regiões do Distrito Federal, como Plano Piloto, SIA, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Samambaia e Ceilândia. Além disso, o BRB continua expandindo sua presença fora de Brasília, chegando ao norte do Brasil, em Tocantins, com 3 novas agências. Este é o 10º estado em que o BRB atua presencialmente, além da sua origem no DF. Cada unidade foi projetada para oferecer um layout moderno, acessibilidade total, ambiente confortável e uma experiência omnichannel.

“Consideramos essencial trabalhar junto aos estados para onde levamos as agências do BRB, conhecer as necessidades da região, contribuir com serviços que levam mais qualidade de vida à população, além de colaborar para o fomento e o desenvolvimento econômico”, completou o presidente Paulo Henrique Costa.

Em breve, o BRB irá entregar outras 4 unidades no DF; dessas, 2 são novas, no Cruzeiro e Asa Sul, e 2 reformuladas, em Taguatinga e 502 sul.

Até o fim do ano, estima-se ainda a entrega de 13 outras unidades no DF e em outros estados do País.

