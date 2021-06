‘Brasileiros vieram da selva’, diz presidente da Argentina

Do R7

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, deu uma declaração durante uma coletiva com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Buenos Aires nesta quarta-feira (9), com teor xenofóbico contra brasileiros e mexicanos, ao tentar reforçar laços com a Europa. Além disso, citou a frase errada e atribuiu ao autor errado.

“Escreveu uma vez Octavio Paz que os mexicanos descendem dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, argentinos, chegamos nos barcos. Eram barcos que vinham da Europa”, disse o mandatário argentino durante o ato na Casa Rosada, sede do governo.

No entanto, a frase não foi escrita pelo poeta mexicano Octavio Paz, como disse o presidente. Na realidade, trata-se de uma estrofe da música “Llegamos de los barcos” (“Chegamos nos barcos”) do roqueiro argentino Lito Nebbia, amigo pessoal de Fernández, segundo o jornal Clarín.

A citação de Paz, vencedor do prêmio Nobel de literatura em 1990, foi “os mexicanos descendem dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos, dos barcos” e foi dita como uma crítica à pouca miscigenação do povo argentino.

Mais tarde, em seu perfil no Twitter, o presidente da Argentina tentou justificar e disse que “na primeira metade do século 20 recebemos 5 milhões de imigrantes que conviveram com nossos povos originários” e também que “não quis ofender ninguém, de todas as formas, a quem tenha se sentido ofendido ou invisibilizado, desde já minhas desculpas”.

Se afirmó más de una vez que “los argentinos descendemos de los barcos”. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

O R7 pediu ao Itamaraty um posicionamento do governo brasileiro sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.