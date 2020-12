Um encontro entre soldados bombeiros que estão indo para a reserva e veteranos acontece neste final de semana em Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli prestigiou o evento no auditório do Senac nesta sexta-feira, 18, e entregou medalhas para aqueles que prestaram serviços por muitos anos à corporação.

Logo depois da homenagem, Cameli fez um pronunciamento. “Não existe nada melhor que o reconhecimento e a gratidão. Ninguém faz nada só, e esses homens prestaram relevantes serviços ao povo acreano. Muitas vezes salvando vidas e colocando as suas próprias em risco para cumprir o dever. Por isso quero manifestar meu respeito a esses homens que fazem parte da história do Acre. Cada um deles contribuiu para a nossa sociedade”, frisou o governador.

Gladson ressaltou, ainda, o importante papel social do Corpo de Bombeiros. “Tenho um respeito enorme pelo Corpo de Bombeiros. Líder é aquele que sabe conquistar e reconhecer os seus erros. Peço todos os dias para errar menos, porque quase um milhão de acreanos depende dos nossos atos. Tenho um compromisso em fazer a titulação dos militares acreanos e isso irá acontecer no tempo certo”, lembrou o governador.

Por outro lado, o coronel Carlos Batista, comandante do Corpo de Bombeiros, agradeceu Gladson Cameli por ter enviado, para aprovação na Aleac, importantes projetos à corporação.

Agradecemos o empenho do governador por destravar antigas pautas de interesse dos militares. Como a absorção de gratificação por atividade militar para as nossas servidoras civis”, salientou.

Para aqueles que estão indo para reserva, o comandante ressaltou a importância da conclusão da carreira de cada um.

“O privilégio de ir para a reserva é uma dádiva de Deus porque alguns ficaram pelo caminho. Esse momento marca a despedida da ativa desses militares que prestaram relevantes serviços à nossa população. E a medalha que estão recebendo é uma homenagem desse processo”, disse o Coronel Batista.

Para finalizar o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, agradeceu o trabalho do Corpo de Bombeiros no município.

“Estou entregando o título de cidadão cruzeirense ao coronel Carlos Batista, que tem ajudado muito o nosso município desde que assumiu o comando do Corpo de Bombeiros. Agora mesmo tivemos todo o apoio da corporação para colocarmos as luzes natalinas na cidade em pontos de maior dificuldade”, afirmou o prefeito.

