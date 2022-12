Boletim Sesacre registra 317 novos casos de coronavírus no Estado

Em clima de emoção, encantamento e magia, a Prefeitura de Brasiléia realizou na noite desta quarta-feira, 08, inauguração da Casa do Papai Noel, localizada na praça Hugo Poli.

A prefeita Fernanda Hassem prestigiou a noite e chegou acompanhada do Papai Noel e do seu esposo, Israel Milani.

Estiveram presentes vereadores Elenilson Cruz, Jurandir Queiroz, Lessandro Jorge, secretários municipais, equipe da gestão e centenas de famílias e crianças de vários bairros de Brasiléia, Cobija e de Epitaciolândia.

A praça Hugo Poli foi preparada com muito carinho para a chegada no Natal, bem como postos estratégicos da cidade, como praças, entrada da cidade, avenidas e órgãos públicos, como as secretarias de saúde e obras, além da Sede do Poder Executivo.

Daniele Meireles, moradora do bairro Cageacre, prestigiou o evento com seus dois filhos. De acordo com ela as crianças ficaram encantadas com a ornamentação natalina e ainda aproveitaram para tirar fotos com o papai Noel. “Foi um momento de muita alegria, meus filhos adoraram a programação, a praça está muito linda”, elogiou.

A pequena Ana Lúcia, de apenas 9 anos, agradeceu a prefeita Fernanda Hassem, pela noite linda e iluminada. “Eu quero agradecer a Prefeita Fernanda por essa noite linda, a nossa cidade está muito bonita e iluminada para o natal”, comemorou.

A prefeita Fernanda Hassem destaca que a ornamentação da cidade faz parte das ações que o município tem realizado durante os seis anos de sua gestão.“ Esse é um dia muito especial para as crianças e para toda a cidade. Nós estamos há seis anos ornamentando a cidade nesse período. Os espaços foram feitos com muito carinhos, para deixar a cidade ainda mais agradável para as famílias, estou muito feliz de ver tantas famílias, pessoas de todas as idades prestigiando a inauguração da Casinha do papai noel”, afirmou a Prefeita

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários