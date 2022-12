Boletim da Sesacre registra dois novos casos de coronavírus

Por Willamis Franca

Um dos cantores mais conhecidos da capital acreana, Luan Lima, foi o convidado do podcast Conversa Franca desta sexta-feira, 9, para bater um papo com o jornalista Willamis Franca pela TVA canal 9.1.

Luan Lima, que canta desde os 14 anos, contou sua trajetória na música e por onde passou até chegar a ser um dos cantores mais famosos do estado. Luan iniciou no rock cantando Guns N’ Roses.

No próximo sábado, dia 17, o cantor junto com sua banda irá gravar um clip musical chamado 10 Bocas, no QG Gastrobar, em Brasiléia.

“ A gente vai gravar o clipe dela, é uma música de um compositor de São Paulo. A gente comprou os direitos dela, de gravar tudo, fazer tudo. O nome dela se chama Dez Bocas, já tem no Spotify, Já está lançada. Agora vamos fazer a gravação do clipe dia 17, no QG Gastrobar, que fica lá em Brasília”, disse o músico.

Assista a este bate-papo super descontraído através do canal do Notícias da Hora no YouTube.

