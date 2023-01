Bebedeira em fazenda termina com caseiro esfaqueado na cabeça

Texto – Davi Sahid

Uma bebedeira entre “amigos” resultou no caseiro Emerson Barbosa Teixeira, de 47 anos, agredido e ferido com um golpe de faca na tarde deste sábado, 21, em uma fazenda na região da Baixa Verde, na BR-317, Estrada de Boca do Acre, em Senador Guiomard.

De acordo com informações da Polícia, Emerson estava bebendo quando começou uma discussão com um dos homens que estavam com ele. A vítima foi agredida e em seguida ferida com uma facada na região da cabeça. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Moradores vizinhos ao verem Emerson ferido o colocaram dentro de um Jeep Renegade e seguiram com destino ao hospital em Rio Branco. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou o veículo nas proximidades do bairro Liberdade, na BR-364. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Emerson ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do agressor e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

