Barcelona oficializa saída de Lionel Messi

Henrique Andrade

O Barcelona informou nesta quinta-feira (05) que não renovou o contrato com o jogador argentino Lionel Messi, um dos principais nomes do clube.

Em comunicado oficial, o clube espanhol afirmou que chegou a um acordo com o argentino, mas “obstáculos estruturais” do regulamento da La Liga impedem a permanência de Messi.

“Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos”, diz o documento. “O Barça agradece de todo o coração ao jogador à sua contribuição para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional”, conclui.

Messi está sem clube desde 30 de junho, quando seu último contrato com o Barcelona se encerrou. Desde então, a imprensa europeia especula a saída do jogador para times como Manchester City, da Inglaterra, e Paris Saint-Germain, da França.

Maior jogador da história do clube, o argentino de 34 anos tem incríveis 672 gols em 778 jogos, além de 305 assistências. Pelo Barcelona, conquistou 4 vezes a Champions League, 10 vezes a La Liga e 7 vezes a Copa del Rey, e levou seis vezes a Bola de Ouro, prêmio dado do melhor jogador do mundo.

Na última temporada, o Barcelona foi eliminado nas oitavas de final da competição europeia para o PSG e terminou em terceiro no campeonato espanhol. O clube espanhol teve sucesso somente na copa da Espanha, vencendo o Athletic Bilbao por 4×0, com grande atuação do argentino.

Messi chegou ao Barcelona com apenas 13 anos, vindo das categorias de base do Newell’s Old Boys, seu clube do coração. Com apenas 17 anos, o craque estreou pelo clube, jogando ao lado de outros grandes jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, Eto’o e Xavi.