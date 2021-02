As dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde no Acre motivaram a bancada acreana a cobrar do Poder Executivo providências céleres para amenizar a situação. Nesta terça-feira (9), deputados e senadores estiveram reunidos com o ministro da Saúde, General Pazuello, onde foi anunciado o envio de duas aeronaves para transporte de pacientes graves. Os aviões já foram liberados e devem chegar ao Estado amanhã (10).

“Precisamos de ajuda e com urgência. Estamos vivendo um momento completamente diferente do que já vimos. O coronavírus demanda mais recursos para que os profissionais possam trabalhar e nossa gente ser atendida”, destacou o deputado Flaviano Melo (MDB-AC).

Segundo dados do Ministério, ainda este ano serão repassados R$ 110 milhões para serem aplicados na saúde acreana.

Entre outros pleitos, os parlamentares entregaram documento solicitando mais médicos, mais equipamentos, insumos e mais doses de vacina contra a Covid-19 para evitar o colapso na saúde do Estado.

