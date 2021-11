Avião com Marília Mendonça cai em Minas Gerais

Corpo de Bombeiros confirmou a morte da cantora e de mais cinco pessoas que estavam na aeronave que se acidentou em Caratinga

Um avião que transportava Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5) na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. Marília Mendonça morreu no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Também morreram o produtor dela, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais.”

Ao R7, a assessoria de imprensa de Marília confirmou a informação e, a princípio, disse que ela estaria bem. Depois, o empresário da cantora confirmou a morte de Marília Mendonça.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento.

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.”

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu próximo à Pousada Rodrigo Godinho, na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas. Eles foram chamados para atender à ocorrência por volta das 15h30 desta sexta.

Nas redes sociais, Marília chegou a publicar um vídeo antes de embarcar e também durante o voo. Assista.

